7 inrichtingstips voor je favoriete hoofdzonde!

Voel je je boos? Ga iets maken of renoveren. Een nieuwe trui van een mooie stof, een oud kastje van de rommelmarkt of pak een kwast en een paar potten verf en ga schilderen. Het is wetenschappelijk bewezen. Creatief bezig zijn geeft rust.

Essentieel hierbij is een mooie ruimte waar je creatieve ideeën de vrije loop kunt geven. Misschien heb je nog een kamer vrij in huis. Met een grote tafel en een kast voor verf, stoffen gereedschap en andere dingen die je nodig hebt, staat niets je in de weg om lekker aan de slag te gaan.