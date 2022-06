Geef je badkamer wat extra's met hout

Deze eerste badkamer is een schoolvoorbeeld van hoe mooi hout in de badkamer kan zijn. We zien een strakke vloer, strakke muren en veel wit. Het halve muurtje in het midden van de badkamer, waar het bad tegen aanstaat, onderbreekt de ruimte op fraaie wijze. Was hier gekozen voor een wit muurtje, was deze badkamer een stuk minder bijzonder. Om het geheel af te maken is er nog een mooi houten plafond met rustieke houten balken.