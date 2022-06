Slaapkamer inrichting missers: zo voorkom je ze!

We hebben steeds meer apparatuur en ook in de slaapkamer vinden we hier steeds meer van. De televisie, telefoon- of laptopopladers. Voor een mooie rustige serene sfeer is het prettig om alle losse snoeren zoveel mogelijk weg te werken. Kies voor grote wandcontactdozen in plaats van losse verlengsnoeren en werk de snoeren weg in kabelgoten. En liefst natuurlijk zo min mogelijk apparatuur in de slaapkamer want dit is geen positieve impuls voor de goede nachtrust. Wil je graag een industriele slaapkamer inrichten? In dit artikel lees je hoe je dit doet.