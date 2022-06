10 Woonideeën uit de jaren 50

Welkome gasten presenteerde men in de vijftiger jaren met luxe porseleinen servies. Omdat een vaatwasmachine nog ver in de toekomst stond werd het gevoelige servies voorzichtig met de hand gewassen. Ook hier vinden we weer pastelkleuren die overigens perfect bij de eethoek in pasteltinten past.

Steeds meer zien we producten van vroeger terugkeren in de huiskamer, keuken, slaapkamer en eigenlijk iedere andere kamer in huis, maar nu onder de namen “retro” of “vintage”. De jaren 50 zijn een van de grootste invloeden in deze trend, en in de producten hierboven hebben we kunnen zien waarom: vorm, kleur en patroon vormen samen een bijzonder kleurrijk en origineel geheel dat het erg goed doet in moderne inrichtingen of zelfs met een nieuw, modern jasje. Zelfs serviesgoed uit deze periode kan zowel in prachtig contrast met ultramodern design pronken of als deel van een eclectische of retro inrichting het detail vormen dat het geheel afmaakt. Zo kunnen we het beste uit designgeschiedenis terughalen, in originele of vernieuwde vorm!