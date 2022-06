Tien keer de houten plank voor aan de muur

In deze woonkamer is ervoor gekozen om van de gehele linkerwand een kastenwand te maken. Er zijn twee dichte kasten gemaakt en daar tussenin zijn planken opgehangen. Omdat er maar één houtsoort is gebruikt, is het duidelijk dat het een geheel is. Gaaf is dat de deur eigenlijk in de kast zit. De kastenwand is namelijk om de deuropening heen gebouwd. Alle planken zouden hier vol kunnen staan met spulletjes, maar hier is dat niet gedaan. De kastenwand op zich is al aanwezig, dus laat een aantal planken leeg zodat de rust bewaard wordt.