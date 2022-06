Bijzondere muurkleuren die jouw huis mooier maken

De muur in deze ruimte heeft een prettige en rustgevende tint blauw gekregen. Dit gedeelte van de ruimte is vrij smal en daardoor is het extra dapper dat er toch iets met de muur gedaan is. In sommige gevallen kan het er namelijk voor zorgen dat de ruimte optisch nog smaller gaat ogen. Hier is dat niet het geval dankzij de kleurkeuze, maar ook dankzij de schilderijen, waarin dezelfde tinten terugkomen, die zijn opgehangen. De muur van deze zithoek wordt hierdoor een opvallend onderdeel en geeft de ruimte uitstraling, sfeer en iets spannends. De keuze om juist deze muur te schilderen, is een mooi voorbeeld van 'out of the box' denken. De meeste mensen kiezen toch snel voor een groter oppervlak, maar dat is dus lang niet altijd nodig.