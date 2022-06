Laat de badkamer sprankelen met mozaïek

Een witte badkamer is een voor de hand liggende keuze. Het is simpel en er kan weinig aan misgaan. Wit geeft rust en sereniteit en dat vinden veel mensen fijn in een ruimte die toch ook bedoeld is voor ontspanning. Het 'cleane' gevoel van wit hoort ook typisch bij het badkamergevoel. Maar dat alles neemt niet weg dat het naast simpel en makkelijk tevens mooi kan zijn. Originaliteit hoeft niet in de keuze voor kleur te zitten, het kan ook zitten in de materialen en de vormen. Deze foto is daar een voorbeeld van; alles is wit, maar er is niets saais aan! Neem de elegante vorm van de wasbak in contrast met de hoeken van de wastafel of de ouderwetse kraan die je tegenwoordig weinig meer ziet. En natuurlijk het mozaïek op de achtergrond. De tegeltjes geven het geheel letterlijk glans, maar ook iets lieflijks. Zo simpel, maar o zo goed doordacht.