Friday Project | Designer meubels voor de hele week

Friday Project (vrijdag project) is een Amsterdams ontwerpbureau dat op een bijzondere manier werkt: interieurontwerpster Valentina Raffaelli en illustrator en grafisch ontwerper Luca Boscardin spelen samen op hun vrije vrijdagen met vorm en kleur en creëren zo prachtige werkstukken. Door al tekenend te experimenteren met gecombineerde kleuren en vormen ontstaan de ontwerpen voor werkelijke objecten en meubels. Friday Project's meubels zijn dus ontworpen met een grafische aanpak dat leidt tot de rechte lijnen en speelse vormen. Zoals Raffaelli en Boscardin het zelf zeggen: niets is verborgen in de constructie – ze brengen de spontane en kleurrijke intentie van een kindertekening tot leven…

Hoe dit eruit ziet laten we jullie in 3 producten van Friday Project zien: