Slaapkamer inspiratie: helemaal zen

Elke dag opnieuw halen we het maximale in ons zelf naar boven. Thuis, op ons werk en samen met onze vrienden. Duizenden prikkels en gedachten gaan er door ons hoofd. Opportunities en lang gekoesterde dromen, we jagen ze natuurlijk allemaal na! Momenten van rust en bezinning zijn daarom tegenwoordig erg belangrijk. We kunnen eigenlijk niet meer zonder een eigen ruimte om deze kalmte en ontspanning te vinden. De slaapkamer kan zo'n ruimte zijn! Rust is niet alleen de afwezigheid van geluid: architecten en ontwerpers creëren ook rust via een eenvoudige vormgeving. De slaapkamer links is daarvan een treffend voorbeeld: deze is eenvoudig qua vormen en daarbij ook erg praktisch. In het ontwerp zijn kunstmatige- en natuurlijke elementen bijeen gebracht. Zie bijvoorbeeld de industriële verlichting boven het bed met daarachter de houten wand met schuifdeur voor opbergruimte. De vloerbedekking heeft een natuurlijke, zandachtige kleur die afsteekt tegen het minimalistische, kunstmatige bed. Omdat je dicht bij de aarde ligt vloeien negatieve energieën gemakkelijk weg. Ook is er veel natuurlijk daglicht dat de kamer vult: zo kun je overdag even rusten en genieten van het licht. Strak en warm vinden elkaar in deze kamer. Combineer ze gerust, denk niet te veel na over het eindresultaat, maar creëer vanuit je hart en wees niet bang om te experimenteren.