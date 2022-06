Opvallend zitten: stoelen, krukken & Co.

Velen van ons brengen een groot deel van de dag zittend door. Of dit nu aan het bureau, de schrijftafel, de sofa, op het balkon of aan de eettafel is. Helaas zijn de stoelen, krukken en banken waar we op zitten vaak niet bijzonder interessant. Functionaliteit domineert waar het om zitplaatsen gaat. Maar daardoor gaat veel stijl-potentie verloren. Want stoelen etc. kunnen iedere kamer in een handomdraai van karakter doen veranderen als ze een opvallend design hebben, in een knalkleur gekleed gaan of zelfs licht geven! Vandaag hebben we dan ook voor jullie een aantal van de mooiste, meest opvallende en originele modellen voor stijlvol zitten verzameld. Laat je verrassen en inspireren!