Eten conserveren in een potje: zo doe je het!

Belangrijkste bij eten conserveren is dat zowel het eten, je keuken als het materiaal brandschoon is. Elke bacterie kan ervoor zorgen dat het geweckte eten later bederft en dat is zonde. Voor wecken in heet water heb je nodig: weckpotten inclusief rubber ringen en klemmen, een grote pan of weckketel, soda en tang. Plaats de weckpotten eerst in de vaatwasser of reinig ze met een bad van kokend water en soda. Maak de te wecken producten goed schoon en ontdoe ze van steeltjes en pitten. Vul de weckflessen tot onder de rand met groente of fruit en sluit ze. Plaats ze op het rooster in de weckpan of plaats ze op een doek in de pan. Bij de juiste temperatuur start de wecktijd. Laat de potten erna afkoelen en plaats er een etiket op met de inmaakdatum.