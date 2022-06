5 tips voor een mooie en moderne keuken

Hier zien we een prachtig voorbeeld van een super moderne keuken die zich beperkt tot de puur noodzakelijke essentie. Geen poespas of tierelantijntjes, alles is strak en functioneel. Hebben we het over modern, is dit toch wel een schoolvoorbeeld. Door in dit geval te kiezen voor een warme houten vloer, geef je de keuken toch nog iets persoonlijks mee. Anders wordt hij misschien toch iets te kil.