Je zolder veranderen? 5 onmisbare tips!

Is je zolder niet al te groot is, benut dan elke centimeter die je hebt. Er zijn veel manieren waarop je dit kunt doen. Denk aan opbergruimte onder de lage muren van het dak, een vide hoog in de nok of een boekenkast tegen de schuine muren zoals op de foto is gedaan. Een boekenkast kun je precies op maat laten door een timmerman. Maar wat je ook kunt doen is een boekenkast kopen en deze zelf aanpassen aan de afmetingen van de muur waar je hem tegenaan wilt zetten. Bouw een mooie uitklaptafel in en je hebt een perfecte thuiswerkplek gecreëerd. Wij ziens ons hier wel zitten!