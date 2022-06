Geweldige buitenruimtes om van te smullen

Met de zomer voor de deur is het tijd om de tuin wat aandacht te geven. In dit Ideabook even geen tips voor mensen met groene vingers, maar voor levensgenieters die willen chillen in hun tuin. Vandaag gaat het dus vooral over comfort en een lekkere plek om te zitten, te eten en te drinken met vrienden en familie. We hebben een aantal fantastische buitenruimtes voor je op een rij gezet om eens lekker in zomerse sferen te geraken.