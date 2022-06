Geweldige terrassen voor een zonnige dag

Hout, riet en een aantal gerecyclede dozen. Een perfecte mix. Met licht, gebroken witte kleuren op de muren en een zachte, warme kleur op de vloer; het decor van dit terras is prachtig. De tafel bestaat uit twee fruitkisten en een glazen plaat, het past perfect bij dit zeer natuurlijk terras. Witte kussens in de kleur van de muur, net als de plant in de hoek. De lampen en rieten maken dit geweldige terras helemaal af.