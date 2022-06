Scholten & Baijings | Designer producten voor in huis

In het jaar 2000, in Amsterdam, werd Scholten & Baijings, Studio for Design opgericht. Nu, 14 jaar later, heeft dit bureau dat door Stefan Scholten en Carole Baijings gerund wordt, al drie Dutch Design Awards gewonnen en verschillende internationale awards en nominaties! Dit beroemde paar werkt voor bekende bedrijven zoals IKEA, MINI en Moooi, en voor gerenommeerde instituten als het Cooper-Hewitt museum en het National Design Museum in New York, het Museum Boijmans Van Beuningen en nog vele andere. Daarnaast wordt hun werk regelmatig gepubliceerd in tijdschriften als Wallpaper*, Frame, Elle Deco, de Financial Times, de International Herald Tribune etc, en verschijnen ze in het International Design Year Book.

Na al deze indrukwekkende getuigen van het internationale talent van deze homify experts willen we jullie hun prachtige en internationaal erkende designs niet onthouden! Daarom laten we jullie hier 7 van hun design producten zien die het talent en originaliteit van dit duo voor een breed scala aan woonproducten tentoon stellen: