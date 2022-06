10 fantastische en gezellige familiehuizen

Polen zijn goed in het bouwen en verbouwen van huizen. Dat is algemeen bekend. Maar uit onze eigen statistieken bij homify blijkt dat steeds meer mensen ook geïnteresseerd zijn in architectuur uit Polen. Vandaar vandaag dit Ideabook met 10 pareltjes van huizen van de hand van de oosterburen van onze oosterburen. Allemaal stuk voor stuk fantastische en gezellige familiehuizen. Dus als je nog niet enthousiast was, zal je hem na het lezen van dit Ideabook zeker worden.