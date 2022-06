10 geweldige ideeën die je tuin groter doen lijken

Heb je een kale muur in de tuin en is de ruimte niet al te groot, dan is een verticale tuin een ideale oplossing. Bij een verticale tuin hangen verschillende planten in speciale houders aan de muur gehangen. Dit is dus heel iets anders dan een muur met een klimplant als hedera of wingerd. Groot voordeel van een verticale tuin is dat deze 'tuin' niet veel ruimte in beslag neemt en in vrijwel elke tuin mogelijk is.

Laat het aanleggen over aan een professional. Zij weten precies welke planten geschikt zijn voor een verticale tuin en kunnen je helpen bij de aanleg.