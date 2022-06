Coole designs voor in huis

Deze wandmeubels, door d-Lab Studio ontworpen in de vorm van een 'Y' (vandaar de naam), zijn een collectie multi-decoratieve items die in verschillende kleuren en verschillende combinaties aan de muur gehangen kunnen worden. In de drie buitenste vakken kunnen boeken, dvd's en dergelijke huizen terwijl de cirkelvormige ruimte in het midden een heel bijzondere functie heeft: Hier is namelijk niet alleen een lichtbron in verwerkt dat de ruimte met zacht licht vult, maar ook een plekje vrijgehouden voor een kleine plant of cactus. Zo is dit meubel niet alleen een decoratieve wandkast, maar tegelijk ook een lichtbron en een plaats voor wat levendig groen!

