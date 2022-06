Social Design en architectuur

De steeds meer toegenomen aandacht en actie op het gebied van wereldwijde sociale, economische en politieke omstandigheden zou niet mogelijk zijn geweest zonder bijdragen uit de wereld van design en architectuur. Dankzij ontwikkelingen in duurzame, kostenefficiënte en functionele ontwerp- en productietechnieken is er grote vooruitgang geboekt in sociaal opzicht. Dat deze invloed voornamelijk door de kunsten is voortgeholpen is niet verbazend als je bedenkt dat van het kleinste product tot de grootste wolkenkrabber designs in meerdere of mindere mate ons sociaal leven reflecteren of mogelijk maken. Daarnaast zijn veel ontwerpers, kunstenaars en architecten zich bewust van hun invloed en verantwoordelijkheid in dat opzicht en beantwoorden aan de toenemende vraag naar milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord design. Zo ontstaat en groeit deze ontwikkeling steeds verder en verandert de wereld langzaam dankzij het werk van zulke designs.

Ook steeds meer onder de aandacht is de gebruiker: wat men nodig heeft of wenst in een design wordt steeds meer in aanmerking genomen, zodat bijvoorbeeld vooral in derdewereldlanden praktische problemen en sociale veranderingen van grote invloed zijn op het uiteindelijke design. In de vijf afbeeldingen hieronder zien we sociaal geïnspireerde designs die zowel maatschappelijke problemen als de eindgebruiker op bijzondere manier in het oog houden.