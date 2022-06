7 sexy woningen om verliefd op te worden!

We zien dit huis echt niet over het hoofd, hoewel de unieke look dit wel in de hand werkt. Het is gemakkelijk om te denken dat je met een fata morgana te maken hebt. Toch niet, want dit is werkelijk de woning die in het rijtje van droomwoningen thuishoort. De architect heeft iets bijzonders gedaan door de woning doorzichtig te laten lijken. Feitelijk zijn het spiegels waar we tegen aankijken. De glimmende oppervlakken staat prachtig bij het donkeren hout. Woning en omgeving gaan een harmonieuze relatie aan. Samen met een gedreven expert ontwerp je snel en vakkundig je droomhuis.