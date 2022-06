Hierna zul je het glas in huis NOOIT meer op de oude manier schoonmaken!

Voor de sfeer in en rond het huis is het goed om de ramen tijdig en op gezette tijden schoon te maken. Op deze manier komt er geen aanslag op die je er met geen mogelijkheid afkrijgt. Daarbij geniet je gewoon meer van het uitzicht; het raam is er juist voor gemaakt om een helder uitzicht te bieden. In de douche heeft geregeld schoonmaken van het glas (de spiegel en/of de douchewand) ook een positief effect op de condensvorming, die is dan minder. In deze luxe, moderne kamer met een schitterend temperament geniet je meer van je interieur als het glaswerk tiptop in orde is. We hopen dat je wat van deze tips opgestoken hebt en in de tussentijd mooie woonideeën opgedaan hebt. Blijf ons volgen voor meer interieurtrends en design! Kijk even met ons mee naar dit mooie project: een huis vol licht en stijl.