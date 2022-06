Voor en na – het huis met de stralende look

In een woning mag een gezellige woonkamer natuurlijk niet ontbreken. We zien hier een combinatie tussen een schitterende parketvloer en een lichte look met hier en daar wat landelijke trekken. Een glazentafel is in deze kamer een goed idee omdat op deze manier een transparante sfeer opgeroepen wordt. De plaatsing van de meubels is hier efficiënt, zo heb je een looppad in de kamer en alle ruimte om lekker te genieten op de bank. In een kleine woning kun je dus best groots wonen! We nemen met dit laatste kiekje in de woning afscheid van deze plek, maar laten je natuurlijk graag andere ideeën zien, zoals deze 8 moderne woningen met interessante voorgevels. Be inspirered!