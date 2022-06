Het unieke huis dat een award won!

Het interieur is een verrassing, want het is zo anders dan de stijl die we buiten zagen. Hier is het licht, industrieel en het heeft een Scandinavische twist. Het topstuk is de Amerikaanse koelkast, waardoor een fifties vibe wordt opgeroepen. Het is een basic keuken, met een slimme indeling waardoor de ruimte optimaal gebruikt wordt. Erg handig is de vloer, die is gegoten en erg makkelijk te reinigen. Geen overbodige luxe in een kamer waar er nog wel eens wat over de vloer gaan!