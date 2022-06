5 ideeën voor een design slaapkamer

En nu we het toch over luxe hebben, wat dacht je van deze geweldige badkamer direct in de slaapkamer. Veel meer design wordt het niet. 's Ochtends vanuit je bed strompel je half slaapdronken meteen de douche in. Of 's avonds voor het slapengaan nog even een douche pakken en vervolgens linea recta het mandje in. Uiteraard kies je ook in dit geval voor de nodige kwaliteit, zodat dit mooi aansluit bij de rest van de kamer.