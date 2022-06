Geldermalsen: van schuur tot huis

Op het platteland bij Geldermalsen vind je een bijzonder bouwwerk dat ooit een schuur was. Een architectenbureau uit Rotterdam heeft hier van een oude schuur een prachtige, moderne woning gecreëerd met behoud van het originele, klassieke exterieur. Maxwan Architects and Urbanists is een architectenbureau dat wereldwijd bekend staat door zowel hun internationale als nationale projecten. De spectaculaire vernieuwingen van de stationsgebieden bij Rotterdam CS en Leiden CS zijn bijvoorbeeld door dit bureau gecreëerd. Maar ondanks de uitvoering van grootse projecten die tot in Moskou reiken is Maxwan Architects innovatief genoeg om ook van een kleine, Hollandse schuur een groots design naar internationale standaarden af te leveren!