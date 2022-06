Een prachtig huis glinsterend in goud!

Het is echt niet zo dat je alleen met de feestdagen je familie hoeft uit te nodigen. Ook in door de weeks of in het weekeind kun je ze hier prima uitnodigen. De ruimte is zo groot dat er heel veel mensen een zitplek hebben. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde! We zien hier zo een lopend buffet voor ons. De kamer is echt gigantisch. Het goud heeft hier ook een belangrijke plaats: in de vorm van kunstige sfeerbollen op het dressoir aan de rechterkant van deze afbeelding. We vinden de combinatie tussen de lampen, de tafel en de grote tegelvloer erg eclectisch (vrij en prikkelend).