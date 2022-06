Klein huis met een lichte open look

Deze living is groot en open. Wij zijn erg dol op de verlichting die overal voor een gezellige en huiselijke sfeer zorgt. De open keuken gaat naadloos over in een woonkamer die alles in zich heeft om er een gezellige tijd te hebben. Een betonnen vloer gaat over in een houten variant, en dit zorgt voor een interessant contrast. We zien vanuit dit deel van de kamer al dat de keuken bijzonder mooi uitgerust is, maar daar zullen we strak even wat langer bij stil staan. We gaan nu eerst even de trap bekijken.