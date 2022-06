Gebouwd in 45 dagen: prefabwoning van 65 m2.

Dit schitterende project laat zien hoe mooi een prefab huis kan zijn. Dat is een woning waarvan het grootste gedeelte al in de fabriek gemaakt is, zodat het snel en eenvoudig op locatie in elkaar gezet kan worden. Vandaag nemen we je mee naar Spanje, om precies te zijn naar een buitenwijk van Madrid. Het huis dat je gaat zien heet: House 2020, en dit is een verwijzing naar de nieuwe Europese normen aangaande het klimaat, in 2020 moeten er zaken in het milieu verbeterd zijn, concreet betekent dit voor huizen dat de energie-efficiëntie hoog moet zijn, de kwaliteit van de bouwmaterialen hoogwaardig en de bouwduur kort. Dit alles om een zo klein mogelijke belasting op het milieu te hebben. Dit huis heeft al deze punten in het design opgenomen en voldoet dus aan de eisen van 2020! Neem hieronder een kijkje in de toekomst!