De renovatie van een badkamer van slechts 7 m²!

Ondanks het geringe aantal vierkante meters lijkt de kamer nu een stuk groter. De heldere en verfijnde coatings spelen hierbij een grote rol. Het wastafelmeubel heeft een minimalistische look die heel goed past in deze setting omdat dit nauwelijks ruimte inneemt en door zijn witte tint niet opvallend is. Er is ruimte voor decoratie in deze kamer, maar dan wel op een subtiele manier, zoals deze stokken in een vaas laten zien. Hier word je helemaal zen. In de ochtend of avond ben je hier aan het juiste adres: gewoon even je schoonheidsrituelen doen of lekker genieten van een ontspannende douche. Het kan allemaal in deze getransformeerde badkamer.