Kies jouw perfecte kledingkast

Dat hout ook heel subtiel kan zijn, zien we op deze foto. Uiteraard, hout is mooi om te zien, maar springt in een witte ruimte wel erg in het oog. Dus in dat geval kan je ook kiezen voor een witte houten kast, zodat deze mooi opgaat in de ruimte. Wel is hier gelukkig gekozen voor een enkel houten accent, zoals het smalle gedeelte in het midden. En ook de uitsparingen, die dienen als greep, verraden dat we hier wel degelijk te maken hebben met een houten kast.