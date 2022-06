Een loft appartement in Barcelona

Na een compleet beeld van dit appartement vragen we ons natuurlijk af waar de wenteltrap naartoe leidt… Als we de stalen treden volgen vinden we bovenaan een groot terras dat een spectaculair uitzicht over Barcelona biedt. Lopend over de gehele lengte van het appartement kan de bewoner hier genieten van het weer, het uitzicht en vooral: het licht, dat door het trapgat ook naar binnen schijnt. Zo eindigen we waar we begonnen: bij licht. Hier zien we weer goed hoeveel licht en leven door dit minimalistische ontwerp schijnt en van raam naar raam je oog door de ruimte leidt en je uiteindelijk naar boven en naar de vrijheid van het terras buiten brengt.

Als creatief werk kunnen we ons goed voorstellen hoe een creatief kunstenaar zich hier direct thuis voelt. Met meer dan genoeg ruimte voor alle mogelijke kunst uitspattingen maar met alle nodige voorzieningen bij de hand kan zo in stijl kunst en creativiteit ontdekt worden.