Je washok op orde, wij hebben de 6 gouden tips

Het is natuurlijk ideaal als je je wasmachine, droger en alle spullen die bij de was komen kijken kwijt kunt in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Toch heeft niet iedereen die luxe en zien we vaak dat de wasmachine ondergebracht wordt in bijvoorbeeld de badkamer. Is dit voor jou ook het geval? Geen nood. Zorg dat je een kast of een deel van een kast puur en alleen inricht voor zaken die met wassen te maken hebben. Op die manier heb je alles bij elkaar en is het doen van de was een koud kunstje. Zoek je ten slotte ook nog een plek om je was te drogen te kunnen hangen? Ook dat kan in de badkamer, tenminste, als je voldoende ventilatiemogelijkheden hebt. Kies voor een handige uittrekbare waslijn zodat hij niet in de weg hangt als hij niet in gebruik is!