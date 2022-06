5 moderne woningen op een rij

Langzamerhand zien we in ons straatbeeld steeds meer moderne woningen staan. Mensen kopen een stukje grond en laten door een architect een bijzondere woning ontwerpen om te laten bouwen. Of ze kopen een huis dan ze laten slopen om er een moderne woning voor in de plaats te zetten. Bij deze moderne woningen wordt steeds meer afgeweken van de standaard elementen die we bij huizen van de afgelopen 100 jaar terugzien. Vaak zijn het grote vierkante ontwerpen met strakke hoeken en lijnen. In dit Ideabook hebben we 5 moderne woningen op een rijtje gezet, zodat je een idee kunt krijgen van de bouwstijl en het ontwerp van dit type huizen.