5 leuke ideeën om je hal in te richten

De hal is de ruimte die zorgt voor de verbinding tussen binnen en buiten. Zodra we een hal betreden, voelen we ons pas echt thuis. Het is het eerste wat we zien van een huis, ook wanneer we op zoek zijn naar een nieuw huis om te huren of kopen. Het geeft een idee van de verdere inrichting van een huis en de mensen die er wonen. Toch wordt de hal veelal pas al laatste leuk ingericht. Het is een beetje het ondergeschoven kindje van de ruimtes in huis. Dat is jammer, omdat juist de hal zo leuk kan worden ingericht. Vaak is er veel meer mogelijk dan je vooraf zou denken. En het is toch fijn om thuis te komen in een ruimte die meteen helemaal als thuis voelt? In dit Ideabook hebben we 5 leuke ideeën voor het inrichten van je hal op een rijtje gezet. Lees snel verder en geef ook jouw hal een make-over!