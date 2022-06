Gipsplaten in huis, 10 ideeën om te kopiëren

In dit appartement is duidelijk gebruik gemaakt van een strakke kleurkeuze. We zien wit, zwart en rood als accentkleur. De muren van gipsplaten passen perfect in de woonkamer, en als extra stap is niet alleen voor de wanden, maar ook voor het plafond gebruikgemaakt van gips. Op deze foto zien we hoe het verlaagde plafond mooi uitgelicht is om zo nog meer sfeer (en hoogte!) te geven aan het kleine appartement. Door de verlaging van het plafond gelijk te trekken met de ruimte van de keuken ontstaan ook hier weer twee delen in de kamer. Het scheiden van de functies is vooral van belang voor de optische beleving van de ruimte, Een strak interieur is hier het resultaat.