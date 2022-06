7 moderne entrees, de eerste indruk telt!

Zien we hier nu een deur of een kunstwerk? De voordeur die we hier zien is ontworpen in plastic en bestaat uit een aantal geometrisch vormen. Zowel open als gesloten trekt hij de aandacht. Deze entree geeft een duidelijke statement af over de bewoners (of gebruikers) van dit pand, hier voelen vooral de liefhebbers van de moderne architectuur zich thuis!