Voor en Na: oud appartement wordt pittig pareltje

Het overlaten van één beeldbepalend authentiek element is in principe voldoende om iets van de oude sfeer en grandeur te laten zien. Je hoeft in dit huis niet lang te zoeken naar dat element, want we hebben het uiteraard over de schitterende open haard. Of je er nu wel of geen gebruik van gaat maken, als sfeermaker is dit onderdeel sowieso heel erg geslaagd. Met de inrichting kan nu ook nog alle kanten op worden gegaan. Moderne meubels zouden hier prima passen, maar ook een meer klassiek geïnspireerd interieur zou hier zeker niet misstaan.

Barst jij inmiddels van de creatieve ideeën om dit huis helemaal compleet te gaan maken? We willen je daarbij natuurlijk ook graag helpen, bijvoorbeeld door je dit mooie project te laten zien.