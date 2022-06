Voor en Na: de bijzondere verandering van een kleine badkamer

Je zag op de eerste combinatiefoto al dat de posities van de onderdelen in de badkamer bij de verbouwing zijn veranderd. Het toilet en de wastafel hebben een soort van stoelendans gemaakt en de douche is daarbij veranderd in een bad. Door deze veranderde indeling is veel meer harmonie in de ruimte ontstaan en is het ruimtelijke gevoel sterk vergroot. En toch is er nog ruimte overgebleven voor een muurtje met een aangename radiator voor onder andere de handdoeken.