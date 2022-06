Voor en Na: saaie ruimte wordt schitterend appartement

Voor en na kunnen in het geval van deze dubbele foto omgedraaid worden, dat had je ongetwijfeld zelf ook al gezien. Boven zien we een sfeervol geheel, terwijl beneden er een kale boel te zien is. In de oude situatie zag het geheel er nog niet eens zo heel erg slecht uit, maar een en ander was een beetje gedateerd geraakt. Vooral de houtkleur van de voordeur was niet echt meer van deze tijd. Bij de herinrichting (waarbij ook een klein beetje verbouwd is) is onder andere een nieuwe vloer geplaatst, inbouwverlichting geïnstalleerd en zijn diverse elementen in een nieuwe kleur gebracht.