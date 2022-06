Voor en Na: van mooier naar mooist!

De keuken mocht blijven, want daar was in feite niet zo heel erg veel mis mee. Maar wat de interieurarchitecten gedaan hebben is de ruimte net iets mooier maken dan die al was. En ook aan de functionele aspecten is daarbij heel goed gedacht. Direct valt op dat er een afzuigkap is geplaatst. Aan weerszijden daarvan zijn twee leuke lampjes opgehangen die vooral voor wat meer sfeer zorgen. Verder kun je zien dat het kookeiland van een opstaand randje is voorzien en dat de kleurstelling in betere harmonie met het interieur is gebracht.