Een prachtig chalet

De rondleiding door dit huis gaat eigenlijk veel te snel, want we zijn alweer aan het einde van de tour gekomen. Maar natuurlijk doen eindigen we niet voordat we de slaapkamer nog even heel erg goed in ons opnemen. Ook weer zo’n unieke ruimte om te zien. Vooral elementen die hier eigenlijk helemaal niet passen zorgen dat het toch weer een mooie eenheid wordt. En al het ruwe hout zorgt ook voor een heerlijke landelijke warmte. Kwam net nog ter sprake dat we wel de hele dag op de bank beneden zouden willen zitten, we weten het nog beter gemaakt. We blijven de hele dag in bed!

