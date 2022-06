Een zeer spectaculaire woning in een oude boerenschuur

Is het nou een loods of een oude boerenschuur? Zelfs de homify-experts moesten even goed kijken toen ze deze afbeelding voor het eerst onder ogen kregen. Maar aangezien we weten dat dit een oude boerderij is, zullen we ook vanuit dat uitgangspunt naar dit indrukwekkende bouwwerk kijken. Het dak is in oude staat gelaten, je ziet namelijk geen dakramen of dakkapellen die het oude karakter van de schuur teniet kunnen doen. Dat geldt ook voor de zijgevel zelf. Aan de buitenkant is haast niet te zien dat dit een woning is en dat zorgt voor een hele authentieke sfeer.