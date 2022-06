Een schitterende eengezinswoning

Poolse architecten mogen gerust experts worden genoemd op het gebied van de eengezinswoning. Bijna zonder uitzondering ontwerpen ze relatief lage en vrijstaande woningen. Ideaal om in een mooie omgeving de kinderen op te laten groeien. Maar de ene eengezinswoning is toch de andere niet. Dit schitterende exemplaar mag je in ieder geval niet onthouden worden. Prachtig in de bossen gelegen is dit een warm en aangenaam toevluchtsoord. En dan hebben we het nog niet eens over het interieur gehad, want dat is namelijk ook heel erg fraai geworden. Reis dus gerust met homify mee naar Polen om een kijkje in en rond het huis te nemen.