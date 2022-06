Een ruime landelijke villa met een verrassend interieur

Een villa is voor vele mensen een droomhuis. Lekker ruim wonen in een fraai huis met een prachtige tuin. Het grootste probleem is meestal dat er een behoorlijk prijskaartje aan zo’n type woning hangt. Als je in een villa investeert, dan krijg je er echter heel veel voor terug. Dat geldt ook zeker voor de villa waar we nu gaan kijken. En in tegenstelling tot wat je aan de hand van het interieur zou denken, is dit huis te vinden in Brazilië. Het bijzondere geheel is ontworpen door de architecten van VNK.