7 gouden ideeën voor een unieke zomertuin

Het is echt geen verrassing dat de bewoners van deze woning houden van natuurlijke bouwmaterialen. Dat is heel begrijpelijk, want het hout heeft zo´n warme en huiselijke uitstraling. Al eeuwen kunnen we er op vertrouwen bij de bouw van onze woningen. Het neemt een belangrijke plek in in deze eigentijdse tuin met een oosterse look. Even lekker uitblazen op de moderne meubels. En let eens op het bamboe! Supermooi!