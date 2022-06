5 smaakvol ingerichte veranda's voor de zomer!

Dit is wel een speciale veranda voor je tuin, deze heeft een strak design en geeft je echt het gevoel van thuis maar dan lekker buiten. Bij het zien van de meubels denk je vast terug aan de zomervakanties die je gehad hebt. In landen als Turkije, Griekenland en Spanje kom je vaak gezellige tentjes tegen met dikwijls een al even mooie interieur zoals op de foto. Soms is er dan zelfs een installatie die waterdamp verspreidt waardoor je lekker koel wordt. Zo´n installatie zou je ook heel goed hier kunnen realiseren. In deze veranda is aan alles gedacht: comfortabel meubilair, leuke verlichting en een barbecue, dit is een graag geziene gast op familiefeestjes, die kunnen hier tot in de late uurtjes duren.