Zo laat je je kleine badkamer groter lijken

Allereerst ligt het voor de hand om in een kleine ruimte te kiezen voor slechts een douche. Dus geen ligbad. Deze is groot en neemt veel kostbare ruimte in beslag. En als je eerlijk bent, hoe vaak lig je nu eigenlijk werkelijk in bad? Precies. En douchen doe je in principe elke dag, dus die gebruik je veel vaker. En als je een ligbad achterwege laat, heb je misschien toch nog ruimte voor die grote inloopdouche.