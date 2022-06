Oeps. Deze dingen worden vaak vergeten tijdens het schoonmaken van de keuken

De keukenkastjes worden vanzelfsprekend veel gebruikt in de keuken. En dus worden ze ook vies. Vaak zijn je handen niet helemaal schoon als je in de keuken bezig bent en dus als je iets pakt, worden de keukenkastjes, en de greepje in het bijzonder, vies. Maar om ze zo nu en dan schoon te maken, ligt niet altijd voor de hand. Spreek dus met jezelf af dat je dat eens in de zoveel tijd wel doet. Het resultaat springt misschien niet direct in het oog, maar het is toch wel echt noodzakelijk.