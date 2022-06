6 ideeën om van je dak een prachtig terras te maken

Van een saai dak ik een fantastische plek te maken! Het enige dat je nodig hebt is een whirlpool! In het warme borrelende en bruisende water is het heerlijk ontspannen met uitzicht over de daken van de omringende huizen.

Tip.Controleer voordat je gaat bouwen of je een vergunning nodig heb voor jeeigen wellness centrum. En niet onbelangrijk. Ga na wat de draagkracht van jedak is. Is alles goed dan staat niets je in de weg om te genieten van je hottob. Overdag in de zon of 's avonds onder een sterrenhemel

Laat je het denk- en bouwwerk liever over aan een processional. Vraag dan om advies een van onze professionele dakbedekkers.